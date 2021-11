Salta il match col Milan: stop ufficiale

Niente Fiorentina-Milan per Martinez Quarta. Il difensore argentino, diffidato, è stato ammonito nel corso del match contro la Juventus, e verrà dunque squalificato

Martinez Quarta non ci sarà contro il Milan. Il difensore argentino, uno dei titolari di Vincenzo Italiano, non giocherà il match del Franchi, in programma dopo la sosta, tra i rossoneri e i viola.

Il calciatore classe 1996, che fin qui ha disputato otto partite, su dodici, andando a segno anche in una circostanza, è stato ammonito al 26′ della partita che sta disputando a Torino contro la Juventus.

Martinez Quarta era chiaramente diffidato e verrà così la squalificato. Lente di ingrandimento, adesso, puntata su Jack Bonaventura e Odriozola, che come il compagno, con un giallo verranno fermati dal Giudice Sportivo.