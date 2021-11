Rinnovo Pioli, accordo vicino col Milan | Le cifre del nuovo contratto

Il Milan e Pioli verso il rinnovo: spuntano le cifre del nuovo contratto.

Non ci sono dubbi sul fatto che Stefano Pioli rimarrà l’allenatore rossonero anche nella prossima stagione. L’attuale contratto scade a giugno 2022, però le parti sono al lavoro per il prolungamento. L’accordo è molto vicino alla definizione.

Al Milan basterebbe esercitare una clausola dell’attuale contratto per estenderlo fino a giugno 2023, ma le parti stanno discutendo di una durata contrattuale più lunga. E, ovviamente, in ballo c’è anche un aumento dello stipendio del tecnico emiliano, che oggi guadagna 2 milioni di euro netti più bonus.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha rivelato che la trattativa tra il Milan e Pioli è alle fasi finali. Il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza giugno 2024 e prevedere un ingaggio da 3 milioni netti più bonus.

