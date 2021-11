Giudice Sportivo, doppio stop in casa Fiorentina. Multa salata per il Milan

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata del campionato di Serie A, tra squalifiche e sanzioni varie.

Nella mattinata odierna è stato pubblicato sul sito di AIA e FIGC il comunicato del Giudice Sportivo, riguardo le squalifiche e le sanzioni comminate dopo la 12.a giornata di Serie A.

Il giudice Gerardo Mastrandrea ha fermato per un turno di squalifica due calciatori della Fiorentina. Si tratta dei difensori Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta. Il serbo è incappato in una espulsione per doppia ammonizione contro la Juventus, mentre l’argentino è stato ammonito e squalificato in quanto diffidato.

Entrambi salteranno così la sfida Fiorentina-Milan del prossimo 20 novembre. Nessun calciatore rossonero invece è incappato in uno stop da parte del Giudice Sportivo. Il solo Ballo-Touré, ammonito nel derby di domenica, è giunto alla seconda sanzione stagionale.

Multata però la società A.C. Milan. Come si legge dal comunicato per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Una sanzione da 5.000 euro di multa per il club di via Aldo Rossi.