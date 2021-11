Milan, stabilito un nuovo record in Serie A: il dato

Il Milan di Pioli continua a registrare numeri statistici interessanti.

Non ha approfittato del pareggio del Napoli contro l’Hellas Verona, ma il Milan rimane comunque in testa alla classifica assieme ai partenopei. Il pari per 1-1 contro l’Inter ha rappresentato un buon risultato.

I rossoneri sono ancora imbattuti in questo campionato. E hanno già affrontato big come Lazio, Juventus, Atalanta, Roma e Inter. Conquistati 11 punti negli scontri diretti. Adesso manca solo la sfida contro il Napoli, che avverrà il 19 dicembre a San Siro.

La squadra di Pioli, considerando anche i tanti infortuni che ha dovuto scontare, può dirsi molto soddisfatta del cammino fatto finora in Italia. Opta ha messo in risalto il fatto che il Milan collezionando 32 punti nelle prime 12 giornate ha stabilito un nuovo record. Non aveva mai ottenuto lo stesso risultato da quando la Serie A è entrata nell’era dei 3 punti a vittoria. Un altro primato che fa sicuramente piacere al club rossonero, che spera di tornare a vincere quello Scudetto che manca dalla stagione 2010/2011.