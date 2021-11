Milan, iniziativa benefica: Pioli, Florenzi e Gabbia in visita negli ospedali pediatrici

Nuova iniziativa lodevole da parte del Milan, che oggi ha inviato tre suoi rappresentanti a trovare i giovanissimi tifosi ricoverati.

C’è il lavoro sul campo, quello strategico della società, ma anche iniziative sempre più lodevoli che il Milan propone settimanalmente. Il club rossonero anche oggi ha fatto la sua ottima figura a livello di soliderietà.

Come riferito da Sky Sport, anche oggi è andata in scena un’iniziativa a scopo sociale. Nella giornata di mercoledì il Milan ha inviato una piccola delegazione in due ospedali pediatrici della città, con l’intento di regalare sorrisi e momenti distesi ai tifosi più giovani purtroppo ricoverati.

Il tecnico Stefano Pioli, accompagnato dai calciatori Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi, si è recato prima all’Ospedale “Alfieri” – reparto di pediatria chirurgica. Successivamente alla Clinica De Marchi – pronto soccorso pediatrico.

I tre membri della squadra rossonera hanno raggiunto i piccoli degenti provvisti di magliette e gadget, ovviamente targati Milan. Momenti di pura gioia e solidarietà, in piena linea con una politica societaria che non sottovaluta mai questi eventi benefici e realmente importanti per la salute ed il morale della propria gente.