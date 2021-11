Infortunio Leao, Pioli tranquillizza i tifosi: “Solo crampi”

Ha fatto preoccupare i tifosi rossoneri l’uscita dal campo poco prima del novantesimo di Rafael Leao, che a fatica si reggeva in piedi

Una serata negativa quella appena trascorsa per il Milan, che trova la prima sconfitta in campionato e subisce addirittura quattro reti, la maggior parte di queste praticamente regalate.

Ma a far preoccupare i tifosi rossoneri è stata soprattutto la sostituzione di Stefano Pioli a non molti minuti dal novantesimo, quando ha tolto uno stremato Rafael Leao per far entrare Rade Krunic. Il portoghese è rimasto a terra diversi minuti prima di abbandonare il terreno di gioco aiutato dallo staff sanitario del Milan.

E quindi la domanda al tecnico emiliano nel post gara è stata d’obbligo: semplici crampi o un infortunio muscolare più serio? Risposta secca di Pioli: “I suoi erano solo dei crampi. Ha corso tantissimo, durante le sue partite fa diversi scatti e dunque ci sta un po’ di stanchezza nel finale. Penso di poterlo comunque recuperare nel giro di un paio di giorni”.