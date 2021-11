ML – Dove alloggerà il Milan a Madrid: l’Hotel scelto dal club

Ecco dove alloggerà questa sera il Milan nella capitale spagnola, in vista del match di Champions League di domani sera.

Il Milan quest’oggi passerà come di consueto la nottata in trasferta, in attesa del match di Champions League previsto per domani sera contro l’Atletico Madrid.

I rossoneri a disposizione di Stefano Pioli pernotteranno dunque a Madrid, nel bel mezzo della capitale spagnola. Il Milan ha scelto un albergo però piuttosto distante dal centro cittadino e turistico della città.

Ibra e compagni si sistemeranno all’Eurostars Madrid Tower, a Paseo de la Castellana. Si tratta di un hotel decisamente confortevole, situato in una zona a nord di Madrid, tra Chamartìn e Castilla, un’area moderna e decisamente tranquilla.

Una scelta geograficamente particolare, visto che l’albergo in questione non è vicinissimo allo stadio Wanda Metropolitano, dove domani si svolgerà il match Atletico-Milan. L’impianto dei ‘colchoneros’ si trova infatti nella zona est di Madrid, a ben 13 chilometri di distanza dall’Eurostars Madrid Tower.