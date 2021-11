Biglietti Milan-Liverpool, sito in tilt: cosa sta succedendo

Caos in questi minuti sul sito del Milan per l’acquisto dei biglietti per la partita col Liverpool del 7 dicembre. Tutto come la… Ps5

Il Milan compie un’impresa e batte l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano con il risultato di 1-0. La rete è di Junior Messias, buttato nella mischia da Stefano Pioli a metà del secondo tempo. Una rete bellissima per il numero di Kessie e poi il colpo di testa deciso dell’ex Crotone, che sta vivendo una vera e propria favola

Una vittoria che ha fatto impazzire i tifosi, i quali hanno rivolto subito il loro pensiero ad una data: 7 dicembre 2021, alle ore 21:00. Quel giorno e a quell’ora c’è Milan-Liverpool, l’ultima partita del girone di Champions: con una vittoria e un pareggio fra Atletico e Porto, il Milan va agli ottavi. Ci potrebbe andare anche in caso di vittoria dell’Atletico, ma dipende dalla differenza reti. San Siro in quell’occasione sarà una bolgia e la prova ci è arrivata proprio in questi minuti.

Il sito del Milan per l’acquisto dei biglietti è in tilt. Talmente pieno che, per entrare e acquistare i tagliandi per quella partita, c’è una fila virtuale lunga un’ora o più. Cose simili si sono viste di recenti solo per l’acquisto di una PlayStation 5 sui vari store dei negozi di elettronica. Davvero una cosa incredibile che sta impedendo a molte persone di acquistare il loro biglietto.