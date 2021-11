Kessie: “Sognavo questo momento da tanti anni con la maglia del Milan”

Le parole del centrocampista rossonero Franck Kessie al termine della gara di Champions League tra Atletico Madrid e Milan

Una vittoria pazzesca e al cardiopalma quella appena ottenuta dal Milan di Stefano Pioli in una partita tiratissima giocata al Wanda Metropolitano con i Colchoneros di Simeone.

Alla fine l’hanno spuntata i rossoneri che hanno espugnato Madrid al termine di una prestazione di grande personalità e adesso credono ancora nella qualificazione agli ottavi. Rete del definitivo 0-1 siglata a due minuti dal novantesimo da Junior Messias, ma l’autore dell’assist è stato Franck Kessie che ha pennellato una palla dolcissima sulla testa del brasiliano.

Ecco le parole dell’ivoriano rilasciate a Sky Sport a fine partita: “E’ la nostra prima vittoria in Champions, siamo felici perché lo scorso anno abbiamo sudato tanto per raggiungere qusto traguardo. Tre punti che fanno bene a tutta la squadra, il mister ci aveva detto che qui non era facile. Abbiamo lottato su ogni palla, siamo davvero contenti. Rincorrevo questo momento da tanti anni con la maglia del Milan, spero di continuare così e lottare fino alla fine”