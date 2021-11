Milan, rinnovo Pioli: anche Scaroni e Gazidis in sede

Il presidente rossonero Paolo Scaroni è giunto poco fa nella sede istituzionale del club, probabilmente per qualche annuncio ufficiale.

Arriva un altro indizio che suggerisce l’ormai imminente annuncio della firma di Stefano Pioli sul nuovo contratto. Pochi istanti fa a Casa Milan è stato visto arrivare il presidente Paolo Scaroni.

Il numero uno del club rossonero è arrivato qualche minuto fa nella sede di via Aldo Rossi. Con fare deciso e con la sua immancabile valigetta, Scaroni non ha rilasciato dichiarazioni, entrando direttamente a Casa Milan.

Molto probabile che la sua presenza in sede sia legata principalmente al rinnovo di mister Pioli. Un evento al quale dovrebbe essere presente al completo lo stato maggiore del Milan, vista l’importanza della conferma del tecnico emiliano al timone.

Subito dopo è giunto in sede anche Ivan Gazidis. L’amministratore delegato del Milan, in condizioni di salute decisamente positive, ha raggiunto Casa Milan. Sembra tutto apparecchiato per l’annuncio della firma del mister.