Mondiali 2022, Italia: le avversarie agli spareggi playoff, le date dei match

Il sorteggio di Zurigo ha stabilito gli avversari dell’Italia negli spareggi playoff di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma il prossimo marzo

Sorteggiati a Zurigo gli accoppiamenti per i playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 che si disputeranno il prossimo marzo. Coinvolta anche l’Italia, seconda classificata nel girone C vinto dalla Svizzera.

Ecco tutti gli incroci nei gironi da 4 squadre che prevedono la disputa di due “semifinali” in gara unica e del successivo playoff decisivo tra le vincitrici sempre con una sfida secca con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

Gruppo A: Scozia-Ucraina / Galles-Austria

Gruppo B: Russia-Polonia / Svezia-Repubblica Ceca

Gruppo C: Italia-Macedonia del Nord / Portogallo-Turchia

Non certo un buon sorteggio per l’Italia. Gli azzurri affronteranno, in casa, nel primo match l’avversario più debole tra le non teste di serie ovvero la Macedonia del Nord, priva di Goran Pandev, il calciatore simbolo della rappresentativa balcanica, ritiratosi dagli impegni con la Nazionale dopo l’Europeo.

Qualora dovesse battere i macedoni, l’Italia affronterà nel match decisivo che vale la qualificazione al Mondiale la vincente del confronto tra il Portogallo e la Turchia che si disputerà in casa dei lusitani.

Spareggi Playoff Mondiali: le date dei match dell’Italia

Definite anche le date dei due match del Gruppo C degli spareggi. Italia-Macedonia si disputerà il 24 marzo. Il sorteggio ha inoltre stabilito che gli azzurri affronteranno l’eventuale finale fuori casa, quindi in Portogallo o in Turchia, il 29 marzo. Tutto in cinque giorni per evitare un’altra disfatta come quella di quattro anni che ci è costata la mancata partecipazione a Russia 2018.