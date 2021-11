Gesto dell’ombrello per Haaland: l’attaccante se la ride su Twitter

Torna Erling Haaland, che impiega 8 minuti ad andare in gol. Un gol che porta una tifosa a reagire, con un gesto dell’ombrello. Arriva così la risposta del bomber norvegese

Dopo lo stop infortunio, che lo ha costretto le ultime partite, Erling Haaland è tornato a difendere i colori del Borussia Dortmund.

Il bomber norvegese classe 2000 ha giocato gli ultimi minuti del match della Volkswagen Arena contro il Wolfsburg. All’attaccante, più ricercato e ammirato nel mondo, sono bastati otto minuti per ritrovare il gol.

Haaland ha così fissato il risultato sull’1-3. Non è mancata, chiaramente, l’esultanza per il norvegese, che mettendosi in ginocchio ha indicato gli smalti, con una tifosa del Woflsburg, che non gradendo né il gol né l’esultanza, ha reagito facendo il gesto dell’ombrello.

La risposta su Twitter

Il gesto è stato prontamente ripreso dalle telecamere e le immagini adesso stanno facendo il giro del web. Il video è così arrivato fino ad Erling Haaland che non si è tirato indietro nel commentarlo. Il norvegese, divertito, ha scritto sul proprio profilo Twitter. “Per questo amiamo il calcio”