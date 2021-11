Addio Milan | Agente a lavoro per portarlo a Londra

Dalla Spagna sono certi, l’agente è pronto a portare il proprio assistito a Londra. Il calciatore, finito nel mirino del Milan, potrebbe trasferirsi all’Arsenal

Il Milan deve fare i conti con il sempre più probabile addio di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che ad oggi difficilmente verrà rinnovato.

Nella giornata di oggi sono arrivate news in merito al futuro dell’ex Atalanta. Il Milan non avrebbe ancora rinunciato a sperare nel prolungamento del suo calciatore. E’ evidente, però, che toccherà a Franck Kessie dover fare un passo indietro, venendo incontro al club, che non ha alcuna intenzione di superare i 6,5/7 milioni di euro netti a stagione.

Sullo sfondo restano Psg e Tottenham, che sembrano davvero disposti ad accontentare Kessie e il suo entourage, che vorrebbe guadagna una cifra a doppia cifra.

Il Milan dunque è chiamato a guardarsi attorno per cercare un degno sostituto dell’ivoriano. Sono tanti i nomi accostati al Diavolo in queste settimana. La sensazione è che i ritorni di Pobega e Adli non basterebbero. Si guarda in Francia e il profilo che più piace a tutti è Renato Sanches.

Concorrenza dell’Arsenal

E’ davvero forte, però, la concorrenza da parte dell’Arsenal. I Gunners hanno messo in cima alla lista dei desideri il portoghese: servono 35 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe però abbassarsi visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Stando a quanto riportato da TodoFichajes, Jorge Mendes sarebbe a lavoro per portare il proprio assistito a Londra. Il portale spagnolo non far riferimento all’interessamento da parte del Milan. Cita, invece, il Barcellona, dicendo, però, che ormai sarebbe praticamente tagliato fuori.