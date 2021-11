Sky – Milan-Sassuolo, sorpresa a centrocampo: le ultime

Pioli sta valutando dei cambiamenti in vista della gara di domani contro il Sassuolo. A centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto il francese.

I rossoneri si apprestano a sfidare il Sassuolo domani pomeriggio a San Siro nel match delle 15:00. Dopo l’impresa a Madrid il morale è altissimo e il Diavolo ha intenzione di ripartire forte anche in campionato.

Arrivano le prime indiscrezioni per quanto riguarda i probabili undici che scenderanno in campo domani per il Milan. Stefano Pioli dovrebbe aver sciolto i suoi dubbi e ha fatto le sue scelte per affrontare al meglio la squadra di Alessio Dionisi. Come annunciato già in conferenza stampa dall’allenatore emiliano, tra i pali tornerà l’ex Lille Mike Maignan. Pienamente recuperato quindi il portiere francese, che non scendeva in campo dal 3 ottobre, a Bergamo contro l’Atalanta. Con Tomori fuori ci saranno Kjaer e Romagnoli in difesa e ai lati Florenzi e Theo Hernandez.

Leggi anche:

Con Rebic e Giroud ai box, davanti sicuramente ci sarà Ibrahimovic, assistito dal terzetto composto da Brahimd Diaz, Leao e Saelemaekers. Il belga e il portoghese potrebbero essere invertiti di ruolo rispetto al solito, almeno così ha provato Pioli nell’ultimo allenamento. La vera novità però si prospetta a centrocampo, con Tiemoué Bakayoko pronto ad una maglia da titolare. L’ex Chelsea affiancherà Bennacer in mediana. Queste indicazioni sono state riportate dai due giornalisti di Sky, Gianluca di Marzio e Manuele Baiocchini.