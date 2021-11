Milan, doppio annuncio di Pioli: Maignan e Tomori!

Pioli in conferenza ha chiarito su Maignan e Tomori. Il portiere francese è pronto e giocherà domani. Tomori non ce la fa e si prepara per mercoledì.

Nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista della gara di domani con il Sassuolo. Il tecnico rossonero ha annunciato alcune novità di formazione e fornito delle indicazioni importanti sulle condizioni di alcuni giocatori.

Pioli ha avuto modo di parlare delle condizioni legate ai singoli e ha chiarito innanzitutto la questione portiere. Queste le parole su Maignan: “Maignan sta bene. Ha cominciato a lavorare con la squadra scorso. Domani gioca lui, è pronto. Ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità. giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene e sono contento di lui ma domani torna Mike”.

Il mister ha poi parlato della situazione riguardante il difensore inglese, non ancora del tutto recuperato e quindi indisponibile contro i neroverdi: “Tomori sta molto meglio ma non è pronto per domani, dovrebbe pronto per mercoledì prossimo”. In difesa quindi la coppia titolare sarà con tutta probabilità quella formata da Kjaer e Romagnoli, con ai lati Florenzi e Theo Hernandez.