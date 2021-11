Sportmediaset – Milan-Sassuolo, le ultime: due rientri sicuri per Pioli

Le ultimissime di formazione in vista di Milan-Sassuolo, con mister Pioli che dovrebbe recuperare dal 1′ minuto due titolari.

Domani pomeriggio il Milan cercherà di tornare a gioire anche in campionato. Dopo il pari nel derby e la sconfitta contro la Fiorentina, serve una prestazione d’orgoglio.

Alle 15 di domenica contro il Sassuolo, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a bissare la prestazione grintosa e organizzata vista contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Il mister rossonero, fresco di rinnovo meritato, verrà aiutato finalmente dall’infermeria. In vista del match di San Siro riavrà a disposizione dal 1′ minuto due calciatori fondamentali per i suoi schemi.

Milan, novità in difesa e attacco. Dubbio Maignan

I calciatori in questione, ormai recuperati, sono Fikayo Tomori e Rafael Leao. L’inglese, secondo le ultime news da Sportmediaset, ha recuperato dal problema all’anca. Mentre il portoghese, rimasto in panchina a Madrid, ha riposato appositamente per essere al top contro il Sassuolo.

Due recuperi eccellenti per il Milan, che resta con il dubbio tra i pali. Mike Maignan appare clinicamente recuperato e da giorni si sta allenando con il pallone senza problemi. Lo staff medico non vuole rischiare, ma il suo ritorno in campo appare vicinissimo: se non sarà domani, probabilmente lo si vedrà mercoledì a Genova nel turno infrasettimanale.

Possibile infine maglia da titolare per Alessandro Florenzi, che dovrebbe vincere il ballottaggio da terzino destro con Kalulu. In attacco ovviamente spazio a Zlatan Ibrahimovic, visti anche i forfait certi e dolorosi di Giroud e Rebic.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu (Maignan); Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic.