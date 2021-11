Milan, appello anti-Covid: “Rispettiamo le regole e indossiamo la mascherina” – VIDEO

Il Milan ha lanciato un video in cui si ricordano le regole fondamentali per non sottovalutare il virus e le sue pessime conseguenze.

Nelle ultime settimane purtroppo il numero dei contagi al Covid-19 e delle persone ricoverate negli ospedali appare in crescita. Per evitare una nuova ondata pandemica urge ancora attenzione e rispetto delle regole sanitarie fondamentali.

Il Milan ha voluto contribuire a diffondere questo importante messaggio. Stamattina il club rossonero ha pubblicato sui propri account ufficiali una sorta di video-appello, per ricordare quali siano le misure da prendere ancora oggi per evitare il peggio.

Nel video in questione compaiono sia il tecnico Stefano Pioli, sia il capitano Alessio Romagnoli. Entrambi invitano i tifosi e gli utenti in generale a non sottovalutare il Covid, ricordando così le regole fondamentali: “La partita non è ancora chiusa, se vogliamo vincerla davvero rispettiamo le regole e indossiamo la mascherina”.

If we want to win the battle against Covid-19, we all have to follow the rules and wear a mask. Se vogliamo battere il Covid-19, dobbiamo rispettare le regole e indossare tutti la mascherina. pic.twitter.com/HcPBGwVbh2 — AC Milan (@acmilan) November 27, 2021

Di questo passo, con l’aumento dei contagi su piano nazionale, si allontana l’ipotesi di rivedere gli stadi italiani riempiti al massimo della capienza. Al momento si resta con l’ok al 75% di pubblico. Molto dipenderà dalla curva pandemica e dalla campagna vaccinale con la somministrazione della terza dose.