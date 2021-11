Milan, rinnovo sempre più vicino: nuove conferme

Secondo quanto riferito dal sito spagnolo Todofichajes, Maldini ha incontrato l’agente la scorsa settimana e l’accordo è davvero ad un passo.

Gli ottimi risultati ottenuti dal Milan in questo inizio di stagione sta portando la società fare passi importanti per velocizzare il processo di crescita del club, per un futuro che promette molto bene.

Il primo obiettivo della dirigenza è quello di bloccare i migliori e mantenere l’ossatura importante della squadra. Dopo il rinnovo di Stefano Pioli è ora il momento dei giocatori più importanti, che stanno facendo grande il Milan. Da questo punto di vista c’è un rinnovo che appare molto vicino. Dalla Spagna sono sicuri che la dirigenza milanista è ormai a un passo dal trovare l’accordo per il prolungamento con il calciatore. Stiamo parlando di Theo Hernandez. Come specificato dal portale spagnolo Todofichajes, il rinnovo di Theo Hernandez con la squadra rossonera sta seguendo il suo corso senza intoppi.

Theo Hernandez a un passo dal rinnovo

Il calciatore si sta trovando a meraviglia a Milano, soprattutto con Stefano Pioli in panchina, ed è intenzionato a prolungare la sua permanenza con il Diavolo. Il quotidiano riferisce che, approfittando del match di mercoledì scorso contro l’Atletico Madrid, l’agente del laterale Manuel García Quilón si è incontrato con Paolo Maldini per discutere i termini del nuovo accordo.

Il francese si appresta a guadagnare una cifra intorno ai 4 milioni di euro netti l’anno, ovvero più del doppio delle stipendio che percepisce attualmente. La durata del contratto dovrebbe estendersi fino al giugno del 2026, in modo da mettere a tacere ogni voce di mercato. Sappiamo infatti che sul giocatore c’è il forte interesse di due colossi come Psg e Manchester City, pronti a mettere sul piatto cifre molto importanti per assicurarsi uno dei terzini sinistri più forti in circolazione