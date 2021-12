Kjaer, infortunio dopo 35 secondi in Genoa-Milan: le condizioni

Ha del clamoroso quanto accaduto a Genova dopo 35 secondi dal fischio d’inizio del match. Sembra un infortunio serio quello per Kjaer

Continua a piovere sul bagnato in casa Milan che perde un pezzo fondamentale per la squadra dopo nemmeno un giro di orologio dall’inizio della partita contro il Genoa.

Simon Kjaer è rimasto a terra dopo un contrasto con Cambiaso dopo appena 35 secondi. Il danese non è riuscito ad alzarsi sulle sue gambe, è uscito dal campo in barella dolorante al ginocchio sinistro. Pioli è stato costretto ad effettuare subito un cambio forzato, inserendo Matteo Gabbia. ricordiamo che non è disponibile nemmeno Alessio Romagnoli squalificato. Prosegue la sfortuna per i i rossoneri, un grande in bocca al lupo al nostro Simon con la speranza che non sia nulla di grave. Ma c’è davvero preoccupazione.

Il Milan sulle condizioni di Kjaer fa sapere quanto segue: «Trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro, domani verranno effettuati gli accertamenti del caso».