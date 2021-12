Greta Beccaglia, due tifosi della Fiorentina accusati di violenza sessuale

La Procura di Firenze ha formalizzato l’accusa a carico dei due uomini denunciati per molestie da Greta Beccaglia.

I Daspo dagli stadi non bastano, i due tifosi della Fiorentina che si sono resi protagonisti di molestie nei confronti di Greta Beccaglia dopo il match a Empoli meritano ulteriori punizioni.

La giornalista di Toscana TV li ha denunciati in Questura e oggi la Procura di Firenze ha formalizzato l’accusa di violenza sessuale a carico dei due uomini. Uno è un ristoratore 45enne che vive in provincia di Ancona, l’altro è un 48enne di Firenze. Il primo ha già ricevuto dal questore di Firenze un Daspo di 3 anni e il secondo di 2. Per un po’ dovranno stare alla larga dagli stadi.

Come spiegato da Sky TG24, Greta Beccaglia ha denunciato complessivamente quattro tifosi della Fiorentina. Due sono stati già identificati, rimane da sapere chi sono gli altri coinvolti nei vergognosi fatti avvenuti fuori dallo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Nel frattempo Andrea Serrani, il 45enne della provincia di Ancona, ha scelto di trasferirsi in una località “segreta” per sfuggire alla gogna di questi giorni. Lo rivela Il Messaggero. L’uomo si è spostato con la compagna e la figlia minorenne.