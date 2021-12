Kjaer, il Milan lo omaggia con una maglia speciale a San Siro | FOTO

Milan in campo con una maglia speciale nel riscaldamento a San Siro prima della partita con la Salernitana: dedica a Kjaer.

Il recente infortunio di Simon Kjaer ha scosso l’ambiente rossonero. Il difensore danese starà fuori per sei mesi, quindi la sua stagione è conclusa in anticipo. Ieri si è operato e ha ricevuto tanti messaggi dai suoi compagni di squadra.

Oggi il Milan affronta la Salernitana a San Siro e durante il riscaldamento i giocatori di Stefano Pioli hanno utilizzato una maglia con scritto “Forza Simon“. Un omaggio a Kjaer, che adesso avrà un lungo percorso di recupero da fare prima di poter tornare in campo. I compagni cercheranno di onorarlo al meglio.

Zlatan Ibrahimovic a un certo punto ha mostrato con orgoglio la maglia verso la tribuna. Ci tiene a omaggiare il centrale danese, giocatore molto importante per il Milan. La cosa migliore oggi è fare una vittoria per renderlo felice.

We’re right there with you, Simon ❤️🖤

Siamo tutti con te, @simonkjaer1989 ❤️🖤#MilanSalernitana #SempreMilan pic.twitter.com/WfiPoQlXPd

— AC Milan (@acmilan) December 4, 2021