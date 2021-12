Milan, inchiesta di Report sulle bollette rossonere

Report ha deciso di indagare su alcune bollette dei giocatori del Milan: tutto è partito da una segnalazione dell’ex rossonero Albertazzi.

Il calcio italiano in questo momento è scosso dalla vicenda delle plusvalenze che coinvolge la Juventus e altri club. Il caso della società bianconera, quotata in Borsa, è quello più rilevante perché riguarda una quarantina di operazioni con valutazioni che sembrano un po’ gonfiate. La Procura di Torino indaga.

Anche il mondo del giornalismo sta facendo le proprie indagini su quanto successo alla Juventus, ma non solo, in questi anni. È innegabile che ci siano stati affari di mercato con dei prezzi che hanno un po’ stupito e che sono sembrati una soluzione per sistemare i bilanci. Toccherà alle autorità competenti investigare e decidere.

Milan, bollette gonfiate in passato? Report indaga

Tra le trasmissioni attive nell’indagare su diversi casi che avvengono in diversi ambiti dell’Italia c’è Report, che su Rai 3 lunedì sera proporrà anche un servizio inerente delle bollette apparentemente “gonfiate” di calciatori del Milan che abitavano in un palazzo di proprietà del club rossonero a Gallarate.

Tutto sarebbe partito da una segnalazione di Michelangelo Albertazzi, difensore che ha giocato nelle giovanili del Milan nel periodo 2008-2011 e che è stato in prima squadra nella stagione 2014/2015, venendo poi ceduto definitivamente all’Hellas Verona e non vestendo più la maglia rossonera. In attesa di conosce il contenuto del servizio di Report, viene da pensare che le parole di Albertazzi facciano riferimento a quando c’era ancora la proprietà Fininvest dato che poi non ha più giocato a Milano. Bisogna attendere lunedì sera per capire i dettagli.