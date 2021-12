ML – Milan-Salernitana, lo speaker annuncia Kjaer nella formazione

Simon Kjaer, nonostante tutto, è sempre presente! Durante la presentazione delle formazioni di Milan-Salernitana, è stato fatto il suo nome!

A San Siro sta andando in scena Milan-Salernitana, e anche se assente, nel pre-gara c’è stato un solo protagonista: Simon Kjaer! Il danese, costretto allo stop per 6 mesi, è stato omaggiato dai tanti tifosi presenti allo stadio oggi, e dai suoi compagni di squadra.

I rossoneri sono scesi in campo nella fase di riscaldamento con indosso una maglia con la scritta “Forza Simon”. Grande ovazione da parte del pubblico presente. E siamo sicuri che Kjaer avrà provato grande emozione nel vedere quella scena piena di affetto e solidarietà.

Insomma, il Milan ha fatto di tutto per far comprendere che, anche se assente, Simon è sempre e comunque con la sua squadra. Fantastico il gesto di nominarlo durante la presentazione delle formazioni. Dopo aver elencato i giocatori in panchina, la voce dello stadio ha fatto anche il nome di Kjaer, sottolineando che il danese è sempre presente nella mente e nei cuori di tutto l’ambiente rossonero.