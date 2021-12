Milan-Salernitana, Bakayoko: “Sono pronto ad aiutare la squadra”

Tiemouè Bakayoko, oggi titolare in Milan-Salernitana, ha parlato nel pre-gara ai microfoni di Milan TV. Il centrocampista vuole i 3 punti!

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Milan-Salernitana, match valido per la 16esima giornata di Serie A. Stefano Pioli ha scelto di effettuare un modesto turn over in vista della complicata partita di Champions contro il Liverpool.

Titolari, oggi, Pietro Pellegri, Alessandro Florenzi e Tiemouè Bakayoko. I tre hanno avuto poche possibilità di mettersi in mostra sino ad adesso. Quella contro la Salernitana può essere la giusta occasione per dimostrare il loro valore. Intervistato prima della gara, il centrocampista francese Bakayoko.

Per lui quella di oggi è la seconda gara da titolare in stagione. Contro il Sassuolo non è andata benissimo, ma oggi può riscattarsi. Il francese ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel pre Milan-Salernitana. Le sue parole:

Sulla gara di oggi: “Mi aspetto una partita complicata. La Salernitana è una squadra tosta, dovremmo giocare una buona gara per fare risultato”.

Sugli obiettivi: “Speriamo di prendere i 3 punti, vogliamo restare in alto nella classifica di Serie A”.

Sulla chance da titolare concessagli da Pioli: “Sono pronto ad aiutare la squadra a giocare bene e vincere”.