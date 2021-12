Rossoneri con la maglia “Forza Simon”: Ibra la tira e la mostra al pubblico | VIDEO

Grande omaggio oggi a Simon Kjaer da parte dei calciatori del Milan. I ragazzi di Pioli sono scesi in campo con la maglia “Forza Simon”. Ibrahimovic, ripreso dalle telecamere, l’ha mostrata ai tanti spettatori presenti allo stadio e a casa!

Simon Kjaer sarà indisponibile per ben sei mesi. Dopo l’intervento al ginocchio, comincerà un lungo percorso di riabilitazione, e la sua assenza inevitabilmente peserà parecchio! Una bruttissima tegola per Pioli e la sua squadra, ma anche per lo stesso Kjaer che soffrirà certamente la lunga assenza dal campo.

I calciatori del Milan hanno subito mostrato affetto e vicinanza al compagno infortunato. Tantissimi i messaggi solidali sui social, ma il più bello è arrivato oggi. I rossoneri sono scesi in campo, prima di Milan-Salernitana, a riscaldarsi con indosso una maglia bianca con al centro la scritta nera “Forza Simon”. Un segnale fantastico e che Kjaer apprezzerà sicuramente!

Durante il riscaldamento, le telecamere di San Siro si sono posate su Zlatan Ibrahimovic, che appena ha compreso di esser ripreso, ha tirato bene la maglia mostrando al meglio la scritta “Forza Simon”. Insomma, un bellissimo gesto quello dello svedese che sta a sottolineare l’attaccamento e l’affetto provati in questo momento per Kjaer. Ibrahimovic è ben consapevole di quanto mancherà il danese alla squadra in questi mesi molto complicati.