Champions League, classifica girone Milan aggiornata in tempo reale

Come cambia la classifica del Gruppo B in base ai risultati che man mano si registrano in Milan-Liverpool e Porto-Atletico Madrid

Il Milan deve vincere a San Siro contro il Liverpool per qualificarsi agli ottavi di Champions League, ma non soltanto! Il passaggio alle fasi ad eliminazione dei rossoneri dipende anche dal risultato finale di Porto-Atletico Madrid, le altre due rivali del Gruppo B.

Come ormai risaputo, la squadra di Stefano Pioli deve sperare, oltre che nel proprio successo contro i Reds, anche in un eventuale pareggio tra Porto e Atletico, o nella vittoria dei colchoneros ma con il minor numero di reti possibile. A parlare è la classifica: con il Liverpool a quota 15, ormai qualificato, a giocarsi il secondo posto – e quindi il passaggio agli ottavi – sono Porto (5 punti), Milan (4 punti) e Atletico (4 punti).

Se i rossoneri dovessero riuscire a battere la squadra di Klopp si porterebbero a 7 punti, ma questi potrebbero non bastare se i portoghesi vincessero contro l’Atletico, in quanto andrebbero a quota 8 punti. Stesso discorso varrebbe nel caso in cui i colchoneros battessero il Porto riuscendo ad ottenere una maggiore differenza reti rispetto al Milan.

Nell’attesa degli esiti finali, capiamo come cambia la classifica del Gruppo B man mano i risultati che si registrano durante Milan-Liverpool e Porto-Atletico Madrid.

Champions League, Gruppo B: la classifica in tempo reale

