Milan agli ottavi di Champions League, quanto vale il passaggio del turno

C’è un motivo in più per provare l’impresa di raggiungere gli ottavi di Champions League ed è una questione economica

Il Milan, se vuole quantomeno provare a proseguire la sua avventura europea in Champions, deve assolutamente battere il Liverpool ma anche sperare in buone notizie da Oporto dove i padroni di casa affrontano l’Atletico.

Una botta di fortuna sarebbe gradita in casa rossonera, dato che con gli infortuni la squadra di Pioli non va molto d’accordo. Anche questa sera dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti come Kjaer e Leao. L’impresa però è fattibile e allora bisogna provarci. Per la gloria sì, ma anche per un altro motivo: l’incasso che porterebbe un’eventuale passaggio del turno.

Milan, un motivo in più per provarci

Il sito Calcio e Finanza ha analizzato quelli che sarebbero gli introiti derivanti da una eventuale qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si parla di cifre davvero importanti e che potrebbero far molto comodo alle casse della società anche in vista di alcuni acquisti che Maldini e Massara hanno in programma.

Partiamo dal presupposto che il Milan ha già garantiti 15,64 milioni dal bonus partecipazione e 17,1 milioni di euro per il ranking storico/decennale. C’è poi la questione della posizione in Serie A nel 2020/21, che porta nelle casse rossonere altri 6 milioni di euro. Si tratta già di una cifra che quasi tocca i 40 milioni, ma in caso di ottavi arriverebbero altri 12-13 milioni più un ulteriore incasso dal botteghino che supererebbe di certo i 5 milioni ed il premio totale si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro! Ecco allora che la squadra di Stefano Pioli proverà a fare l’impresa, per dare una grande gioia ai propri tifosi ma anche per migliorare ulteriormente la situazione economica del club.