Liverpool, Klopp: “Bella prova contro un ottimo Milan. Ibra merita rispetto”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato alla fine del match che consente ai suoi di chiudere a punteggio pieno.

Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 a San Siro contro il Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate a Mediaset.

Sulla scelta di schierare molti giovani: “Magari è stata una sorpresa vedere la nostra formazione, con tanti giovani. Ma tutti sanno cosa devono fare, ha vinto il ‘giallo’ oggi, perché ci siamo comportati tutti bene contro un ottimo Milan che se l’è giocata in maniera importante”.

Su Ibrahimovic: “Se c’è qualcuno così folle da voler giocare ad alti livelli anche dopo i 40 anni quello è Ibrahimovic. Questa sera ha avuto difficoltà perché ha ricevuto sempre il pallone con le spalle alla porta. Ma non si può che avere grande rispetto per Zlatan, per quella che è stata la sua grande carriera”.