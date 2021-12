Milan-Liverpool, i convocati di Pioli: sospiro di sollievo per un titolare

Il club rossonero ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per Milan-Liverpool.

Torna la Champions League e stasera a San Siro va in scena un match molto affascinante e anche decisivo per una delle due squadre. Dalle 21 si gioca Milan-Liverpool e i rossoneri saranno costretti a vincere per sperare di superare

Stefano Pioli deve rinunciare a Davide Calabria, Simon Kjaer (stagione finita), Ante Rebic, Rafael Leao e Olivier Giroud. Tante assenze pesanti. C’è Theo Hernandez, che ieri aveva lavorato solo in palestra perché era molto raffreddato.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati del mister rossonero per Milan-Liverpool.

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Maldini.