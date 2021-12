Sky – Sinner in visita a Milanello: ha incontrato il suo idolo

Il noto tennista italiano Jannik Sinner, professatosi tifoso del Milan, è stato ospite questa mattina del centro sportivo rossonero.

Visita a sorpresa oggi al centro sportivo di Milanello. Un grande sportivo, allo stesso tempo tifosissimo rossonero, ha fatto una capatina presso la sede d’allenamento del Milan.

Si tratta del tennista Jannik Sinner, uno dei più grandi talenti internazionali del momento. L’atleta italiano, come detto, è un grande appassionato di calcio e di Milan ed è stato ospite del club questa mattina.

Sinner ha incontrato, come raccontato da Sky Sport, prima Sandro Tonali. Con il centrocampista rossonero c’è già un rapporto di stima ed amicizia. Poi è stato il turno del suo idolo, Zlatan Ibrahimovic, che lo ha accolto con calore a Milanello.

Successivamente Sinner si è fermato a pranzare a Carnago, in compagnia tra gli altri di mister Stefano Pioli. Si è parlato sicuramente di sport, di competizione ma anche della fede rossonera del tennista alto-atesino.

Di certo Jannik a livello di ambizione può insegnare molto: a soli 20 anni ha già vinto cinque tornei ATP e ha chiuso il suo splendido 2021 come decimo nel ranking mondiale. Così come il Milan spera di chiudere la sua annata in testa alla classifica di Serie A.