Udinese-Milan 1-1: la delusione di Florenzi e Castillejo – FOTO

Le reazioni di alcuni dei protagonisti rossoneri per la mancata vittoria di ieri sera contro l’Udinese di Cioffi.

Il pareggio di ieri sera in casa dell’Udinese ha lasciato più di qualche rammarico tra i protagonisti rossoneri. Il Milan non è riuscito ad allungare in classifica oggi le inseguitrici possono rifarsi sotto.

L’Atalanta va a Verona per bissare il successo di Napoli, mentre i partenopei ospitano l’Empoli al Maradona. L’Inter di Simone Inzaghi aspetta il Cagliari a San Siro. Sui social Samu Castillejo ha commentato il match di ieri attraverso un post sul suo profilo Intagram: “Gusto agrodolce, contento di tornare dopo quasi due mesi, grazie a tutti sempre per i messaggi”.

Deluso per la mancata vittoria alla Dacia Arena anche Alessandro Florenzi, che si dice però contento della reazione e si proietta già alla sfida di domenica contro il Napoli di Spalletti. Nel prossimo week end infatti i rossoneri sono attesi da uno scontro diretto molto importante in ottica classifica e l’esterno ex Roma e Psg ne è consapevole.