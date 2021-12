Perché il sorteggio di Champions sarà ripetuto: cosa è successo

Colpo di scena clamoroso per quanto concerne il sorteggio degli Ottavi di Champions League: andrà ripetuto.

È incredibile quanto avvenuto a Nyon durante l’atteso sorteggio degli Ottavi di Finale della Champions League 2021/2022. Nel corso della consueta procedura si è verificato un fatto insolito.

Infatti, dopo che era stato sorteggiato il Villarreal è stata pescata la pallina contenente il Manchester United. Ma tale accoppiamento non era possibile, perché le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e dunque non si possono incontrare agli Ottavi. Ad essere accoppiato con il Submarino Amarillo è stato poi il Manchester City.

Atletico Madrid e Real Madrid hanno chiesto chiarimenti e il sorteggio è stato annullato. Ne verrà effettuato uno nuovo alle 15. Non si era mai vista una situazione del genere.

La UEFA ha così spiegato l’accaduto: «A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League».

Sicuramente non sono felicissime Inter e Juventus, che erano state sorteggiate con Ajax e Sporting Lisbona rispettivamente. Erano avversarie alla portata, adesso rischiano di trovarne di più insidiose. Non rimane che attendere le 15 per vedere quali saranno gli accoppiamenti definitivi. Sperando che non vi siano nuovi problemi…

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.

— UEFA (@UEFA) December 13, 2021