Empoli-Milan, Ibrahimovic non ci sarà: infortunio per l’attaccante

Ad annunciarlo è stato Stefano Pioli in conferenza stampa. Pesano i tanti minuti giocati nelle ultime gare senza un sostituto

Zlatan Ibrahimovic non sarà in campo domani per Empoli-Milan. L’annuncio lo ha dato poco fa Stefano Pioli in conferenza stampa. L’attaccante rossonero ha un sovraccarico al ginocchio e per questo lo staff ha deciso di non rischiarlo e di tenerlo a riposo.

Si conclude qui il 2021 dello svedese, al suo posto, a questo punto, giocherà Olivier Giroud, anche lui appena rientrato da un infortunio. Il fatto che Zlatan non potesse giocare novanta minuti in ogni partita era ovvio, ma Pioli è stato obbligato a schierarlo praticamente ogni due giorni a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il reparto offensivo rossonero.

Toccherà, come detto poc’anzi, a Olivier Giroud sostituire Ibrahimovic. Ma la situazione è comunque complicata, perché il francese ha ripreso solo da qualche giorno ad allenarsi col resto della squadra perché anche lui rientra da un infortunio. Contro il Napoli è entrato nella ripresa per cercare di recuperare il match, ma non è riuscito nella sua impresa.

E’ da capire dunque quale sia l’autonomia nelle gambe di Giroud. Difficilmente sarà in grado di correre per tutto l’arco della partita, ma domani sarà lui l’unica punta vera e propria a disposizione di Pioli. Così come Ibrahimovic, sarà costretto agli straordinari e ad uno sforzo non da poco nell’ultimo match del 2021.

Improbabile l’ipotesi di Krunic come “falso nueve”: in gare importanti come quella di domani non si possono fare esperimenti e sicuramente al Milan serve qualcuno che sia in grado di riempire l’area avversaria. Non dovrebbe trattarsi comunque di nulla di grave per Zlatan, sperano che questa pausa natalizia possa fargli bene.