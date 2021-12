Senegal, il milanista Ballo-Touré convocato per la Coppa d’Africa

Anche il terzino sinistro del Milan farà parte della spedizione africana con la propria nazionale, tra le favorite della coppa.

Ormai manca sempre meno all’avvio della Coppa d’Africa 2022, la rassegna continentale che si svolgerà tra gennaio e febbraio in Camerun.

La competizione si svolgerà regolarmente, nonostante le proteste di molti club e le paure per i protocolli anti-Covid non così precisi. Intanto in queste ore i vari commissari tecnici stanno pubblicando le liste dei convocati.

Il Milan perderà per un mese anche Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro è stato ufficialmente inserito nella lista del Senegal che parteciperà alla coppa tra qualche settimana.

L’ex Monaco dunque parteciperà con i ‘Leoni’ a questo importante evento. Con lui anche altri due elementi della Serie A italiana, come il difensore del Napoli Koulibaly e l’attaccante Keita Balde del Cagliari. La stella del Senegal sarà però Sadio Mané, fuoriclasse del Liverpool che ha di recente eliminato il Milan dalla Champions League.