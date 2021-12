ML – Milan, Pioli sorride: un titolare torna in gruppo

Le ultime da Milanello con la ripresa degli allenamenti sul campo. Arrivano buone notizie da infermeria e dai tamponi.

Oggi il Milan è tornato finalmente ad allenarsi presso il centro sportivo di Milanello. Si riprende dunque il lavoro classico sul campo per preparare il match del 6 gennaio contro la Roma.

Dopo gli allenamenti in smart-working nei giorni di ferie natalizie, la squadra di Stefano Pioli ha ripreso le sedute classiche. Con una novità importante: Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo. Il terzino destro titolare del Milan ha superato definitivamente la lesione muscolare e torna così a disposizione.

Solo allenamento personalizzato invece per Rafael Leao ed Ante Rebic, per i quali si prevede comunque un ritorno in gruppo nei prossimi giorni, magari nei primi allenamenti del 2022. Out anche Zlatan Ibrahimovic, fermo dalla vigilia del match di Empoli: lo svedese andrà monitorato giorno per giorno.

Un solo rientro dunque per Pioli, che però è certo di poter riproporre Calabria dal 1′ minuto contro la Roma giovedì 6 gennaio. Si attendono intanto notizie sui tamponi effettuati oggi a Milanello per scongiurare l’ipotesi di contagi al Covid-19. Al momento il Milan non fa trapelare notizie di positività, ma potrebbero esservi comunicazioni ufficiali in serata.