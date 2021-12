ML – Milanello, allenamento personalizzato per tre giocatori

Aggiornamenti da Milanello dopo l’ultimo allenamento disputato oggi. Un titolare ha lavorato nuovamente in gruppo.

Nella mattinata odierna si è svolta l’ultima seduta di allenamento del Milan in questo 2021. Si è così concluso un anno molto importante e positivo per la squadra di Stefano Pioli.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, anche oggi Davide Calabria ha lavorato in gruppo. Il terzino bresciano si è ormai messo alle spalle l’infortunio muscolare che aveva rimediato in Nazionale e viaggia verso il recupero completo. Per il match contro la Roma del 6 gennaio sarà in ottima condizione fisica.

Ancora allenamento personalizzato per Rafael Leao, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Dovrebbero comunque farcela ad esserci nella sfida di San Siro contro la squadra di José Mourinho. Bisogna attendere la prossima settimana, ma da Milanello trapela ottimismo.

Avere tutti e tre a disposizione sarebbe importante per mister Pioli, che ha già avuto abbastanza sfortuna in questa stagione per quanto concerne gli infortuni che hanno colpito il suo gruppo. Si spera che nel 2022 le cose vadano meglio su questo fronte.