Roma, un calciatore positivo: Milan a rischio

Un calciatore della Roma, ancora non identificato ufficialmente, è risultato positivo al test del tampone per il Covid-19.

Continuano purtroppo a fuoriuscire notizie ufficiali su calciatori di Serie A contagiati dal Covid-19. In questo periodo di feste si stanno infatti moltiplicando i casi, fortunatamente quasi tutti asintomatici.

Stamattina è giunta la notizia dei tre casi positivi nell’Inter, tra i quali il centravanti Edin Dzeko. Poco fa anche la Roma ha annunciato che un calciatore della propria rosa è risultato per l’appunto positivo al tampone.

Il club giallorosso ha fatto trapelare che il giocatore in questione sarebbe risultato lievemente positivo al tampone molecolare effettuato ieri. Non si conosce il nome del tesserato, il quale per l’appunto ripeterà il test già nelle prossime ore per confermare o smentire il precedente esito.

A forte rischio la gara contro il Milan, che si disputerà il 6 gennaio prossimo a San Siro. Nelle ore precedenti si era vociferato che l’elemento in questione fosse risultato positivo già al tampone rapido all’aeroporto di Fiumicino, di rientro dalle ferie trascorse a Dubai. Il romanista è già in isolamento preventivo e domiciliare.