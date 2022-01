Rivera e Pelé, la foto è rarissima: insieme prima di Milan-Santos nel 1963 – FOTO

Le due leggende di un calcio ormai dimenticato si scontrarono per la Coppa Intercontinentale. Rivera e Pelé, però, non verranno mai dimenticati

Rivera e Pelé rappresentano in pieno un calcio che, al giorno d’oggi, non esiste più. Un calcio fatto da fair play, da passione e da classe sopraffina. Ma proprio da quel confronto iniziarono ad esserci i primi “scandali”.

La foto che MilanLive.it è riuscita a recuperare, oltre ad essere davvero molto vecchia (parliamo del 1963, 59 anni fa!) è anche meravigliosa. Perché sono presenti, abbracciate, due leggende del calcio di un tempo. Rivera e Pelé non sono soltanto due ex calciatori, sono due Signori del Pallone che hanno scritto la storia di questo sport.

Milan-Santos 1963: Rivera e Pelé si affrontano in finale

Quella di 59 anni fa fu una sfida epica, una finale di Coppa Intercontinentale. Fu una gara speciale ma anche amara per i tifosi rossoneri, che videro letteralmente scipparsi il trofeo. All’andata a San Siro Rivera e Pelé diedero spettacolo ed il match terminò 4-2 in favore dei rossoneri.

Sembrava fatta in vista del ritorno, ma al Maracanà c’erano 150 mila spettatori ad incitare il Santos ed un arbitro, l’argentino Brozzi, che poi fu radiato dalle partite internazionali. Pelé quella gara non la giocò, eppure i brasiliani si imposero sul Milan con lo stesso risultato dell’andata: 4-2 e spareggio decisivo a distanza di 48 ore, sempre davanti al pubblico di fede Santos.

Il Milan minacciò addirittura di non prendere parte alla partita se non fosse stato cambiato l’arbitro, ma alla fine scese in campo ed il direttore di gara ne combinò un’altra delle sue espellendo Cesare Maldini e regalando la vittoria del torneo al Santos di Pelé (1-0).

Nonostante le polemiche arbitrali che si susseguirono nel periodo successivo, restano ancora oggi queste iconiche immagini. Due miti, due fuoriclasse, due grandi uomini. Semplicemente, Rivera e Pelé.