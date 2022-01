ML – Milanello: buone notizie da tre calciatori

Per Pioli buone notizie da tre giocatori nella giornata di oggi: le ultime notizie da Milanello.

Il Milan dovrebbe recuperare un po’ di pezzi in vista del big match di campionato contro la Roma in programma per giovedì 6 gennaio a San Siro. Sicuro il rientro di Davide Calabria, ma non sarà l’unico a riapparire nella lista dei convocati.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, stamattina Zlatan Ibrahimovic ha lavorato in gruppo. Il centravanti svedese va verso il pieno recupero e ci sarà nella sfida contro la squadra di José Mourinho.

Migliorando pure le condizioni fisiche di Rafael Leao e Ante Rebic, che oggi hanno svolto una prima parte di allenamento con il gruppo e poi hanno proseguito facendo un lavoro atletico personalizzato. Salvo sorprese, entrambi dovrebbero esserci per Milan-Roma.

Gli unici assenti giovedì a San Siro dovrebbero essere Alessandro Plizzari e Simon Kjaer. Il difensore danese, com’è ormai noto, ha concluso anticipatamente la stagione per un grave infortunio e lo rivedremo in campo solo nella prossima stagione.