Milan-Roma, San Siro verso il sold out: il comunicato ufficiale

Per Milan-Roma dovrebbero essere venduti tutti i biglietti previsti per il big match di campionato.

La Serie A riparte il 6 gennaio e alle 18:30 offrirà uno scontro diretto importante nella corsa Champions League. Si tratta di Milan-Roma, sfida che all’andata allo stadio Olimpico ha visto i rossoneri trionfare per 2-1.

Il Milan fa sapere che si va verso il sold out, con tutti i biglietti venduti per la partita di campionato. Una notizia che non stupisce molto, considerando anche che il Governo ha deciso di ridurre al 50% la capienza degli stadi a causa dell’aumento del numero dei contagi per Covid-19.

Nel comunicato ufficiale del club rossonero si legge quanto segue: «La tutela della salute e della sicurezza delle persone è una priorità inderogabile per il Club. AC Milan ricorda pertanto a tutti i tifosi di attenersi scrupolosamente alle nuove disposizioni, come il Super green pass e l’utilizzo della mascherina FFP2 , diventata obbligatoria con il penultimo Decreto Legislativo. Le FAQ sul sito https://singletickets.acmilan.com/».

Il Milan fa sapere anche che ha dovuto annullare parte dei biglietti acquistati per il Settore Ospiti riservato ai tifosi della Roma, con riferimento agli ordini completati online dopo il raggiungimento della soglia del 50% di ticket emessi. I clienti interessati saranno contattati via email dal club rossonero all’indirizzo indicato in fase di acquisto sul sito acmilan.com o vivaticket.it.

L’ordine sarà rimborsato con riaccredito dell’importo sulla carta di credito utilizzata per il pagamento online, in circa 15-30 giorni, con le tempistiche che variano a seconda del circuito bancario di riferimento. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il customer care AC Milan al numero 02.62284545 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).