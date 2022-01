Roma, un calciatore positivo al Covid: il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’AS Roma ha annunciato la positività al Coronavirus di un proprio tesserato

Brutte notizie in casa Roma a tre giorni dal big match contro il Milan che si giocherà a San Siro. La gara, in programma il giorno dell’Epifania, perderà un protagonista.

La Roma ha comunicato la positività al Covid-19 di un calciatore giallorosso. La notizia è arrivata pochi minuti fa, a seguito dei soliti controlli eseguiti attraverso i tamponi molecolari a cui vengono sottoposti tutti i tesserati presenti del gruppo-squadra di una società. Aumentano dunque i contagi in Serie A. Il calciatore era vaccinato e sta bene, Si tratta del terzo positivo nella squadra di Mourinho, in questo momento la disputa della gara non è a rischio.

Ecco il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.