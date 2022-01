Kessie e Bennacer, quando giocano in Coppa d’Africa: date e orari match

E’ cominciata l’edizione 2022 della Coppa d’Africa in Camerun. Tre i calciatori del Milan, impegnati nel torneo: Franck Kessie, Ismael Bennacer e Fode Ballo Touré

Con le vittorie di Camerun e Capo Verde su Burkina Faso (2-1) ed Etiopia (1-0) è iniziata la Coppa d’Africa 2022. Alla stregua della precedente edizione disputata in Egitto, per la seconda volta, il torneo si disputerà con 24 squadre partecipanti suddivise in 6 gironi e successiva fase eliminatoria articolata in ottavi, quarti e semifinali.

Il Milan ha tre calciatori impegnati in Camerun: Franck Kessie con la Costa d’Avorio, Ismael Bennacer con l’Algeria campione in carica e Fode Ballo Touré, convocato nel Senegal finalista nell’ultima edizione. Di seguito tutti gli impegni dei rossoneri nella fase a gironi.

Kessie con la Costa d’Avorio

La Costa d’Avorio di Kessié, recentemente eliminata dal Camerun nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, è inserita nel girone E con l’Algeria di Bennacer, la Sierra Leone e la Guinea Equatoriale. Gli Elefanti disputeranno le tre partite del gruppo con il seguente calendario:

Mercoledì 12 gennaio (ore 20): Costa d’Avorio-Guinea Equatoriale

Domenica 16 gennaio (ore 17): Costa d’Avorio-Sierra Leone

Giovedì 20 gennaio (ore 17): Costa d’Avorio-Algeria

L’Algeria di Bennacer

L’Algeria campione in carica di Bennacer (miglior giocatore della precedente edizione) e della stella Mahrez, contenderà il primo posto nel Girone E alla Costa d’Avorio con Sierra Leone e Guinea Equitoriale che possono ambire alla terza posizione che può assegnare la qualificazione agli ottavi. Il derby tra i due centrocampisti del Milan si disputerà il 20 gennaio. Di seguito il calendario dell’Algeria nella fase a gironi

Martedì 11 gennaio (ore 14): Algeria – Sierra Leone

Domenica 16 gennaio (ore 20): Algeria-Guinea Equatoriale

Giovedì 20 gennaio (ore 17): Algeria-Costa d’Avorio

Ballo Touré, i match del Senegal

Una delle favorite per la vittoria della Coppa d’Africa è il Senegal, finalista nel 2019. I Leoni del Taranga possono contare su una squadra molto competitiva con Koulibaly (fermo per il Covid), Mendy (il portiere del Chelsea anche lui positivo), Gana Gueye del PSG, Kouyate del Crystal Palace e soprattutto Saido Mané del Liverpool.

Il Senegal è inserito nel girone B con Zimbabwe, Malawi e Guinea, un gruppo ampiamente alla portata.

Ballo Touré scenderà in campo con i suoi nelle seguenti date.

Lunedì 10 gennaio (ore 14): Senegal-Zimbabwe

Venerdì 14 gennaio (ore 14): Senegal-Guinea

Mercoledì 18 gennaio (ore 17): Senegal-Malawi

La fase a eliminazione diretta e la finale

Completata la fase a gironi, gli ottavi di finale della Coppa d’Africa si disputeranno dal 23 al 26 gennaio. I quarti di finale, in due giorni, tra il 29 e il 30 gennaio. Le semifinali il 2 e 3 febbraio. La finale domenica 6 febbraio dalle ore 20.

Coppa d’Africa, dove vederla in tv e streaming

Tutte le partite della Coppa d’Africa 2022 saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma Discovery + disponibile con la relativa applicazione per smart tv, smartphone, tablet e Amazon Fire Stick. L’abbonamento mensile ha un costo di 7.99€ e se sottoscritto ora o nei prossimi giorni permetterà di vedere tutta la competizione. La finale andrà in onda anche su Eurosport 2, visibile su Sky e Dazn.