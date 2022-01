Dalla Spagna – Kessie, trattativa avanzata: un club vuole chiudere

Il rinnovo di Kessie con il Milan rimane complicato: dalla Spagna danno una big della Liga in pressing per l’ingaggio del giocatore.

Paolo Maldini e Frederic Massara non si sono ancora arresi, però la missione di prolungare il contratto di Kessie è molto difficile. Non si registrano passi avanti nella trattativa con il suo agente George Atangana.

La società rossonera ha proposto un rinnovo fino a giugno 2026 con stipendio da 5-6 milioni di euro netti a stagione, ma la richiesta è di circa 8. Non ci sono le condizioni per un accordo. Il procuratore sta valutando anche altre offerte. Il centrocampista ivoriano ha più pretendenti all’estero, anche se non è chiaro quanto siano disposte a proporre in termini di ingaggio.

Dalla Spagna il portale Totofichajes.com ribadisce che Kessie è un obiettivo concreto del Real Madrid per la prossima estate. I blancos sono, assieme a Paris Saint Germain e Tottenham, i maggiori candidati ad assicurarsi il giocatore a parametro zero.

TDF spiega che nei giorni scorsi il Real Madrid ha intensificato la trattativa per cercare di chiudere l’accordo. La dirigenza vuole un vice di Casemiro e il centrocampista ivoriano del Milan è molto gradito a Carlo Ancelotti. L’obiettivo è quello di annunciare la firma prima della fine della stagione. In casa merengue punta a fare un altro affare come quello che ha portato David Alaba in Spagna a parametro zero, dopo la scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Una destinazione come il Real Madrid è non poco gradita a Kessie, come a tanti altri calciatori. Si tratta del club più titolato al mondo e rappresenta un sogno per molti. Da capire il tipo di offerta formulata ad Atangana, interessato sia a garantire al suo assistito uno stipendio elevato che delle sostanziose commissioni per sé.

In questo momento Franck è concentrato sulla Coppa d’Africa, che la sua Costa d’Avorio punta a vincere nuovamente dopo il successo del 2015 e quello precedente del 1992. Il caso vuole che Kessie si ritrovi nello stesso girone dell’Algeria, nazionale in cui milita Ismael Bennacer. I due giocatori del Milan si affronteranno da avversari questa volta. Il gruppo E è poi completato da Guinea Equatoriale e Sierra Leone, avversarie decisamente battibili. Probabilmente entrambi i rossoneri saranno agli Ottavi.