Diretta Live Milan-Genoa: cronaca e risultato in tempo reale della partita degli Ottavi di Finale della Coppa d’Italia 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA MILAN-GENOA

Milan-Genoa: la diretta della partita

Alle ore 21:00 l’arbitro Aureliano darà il via alla partita.

Leggi anche: Milan-Genoa, da Borriello a Piatek: tutti gli affari di mercato

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Florenzi, Stanga; Bakayoko, Díaz, Saelemaekers; Giroud, Roback. All.: Pioli.

GENOA (4-3-1-2): Semper; Hefti, Vanheusden, Østigård, Vásquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban; Caicedo, Yeboah. A disp.: Marchetti, Sirigu; Bani, Masiello; Cassata, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré; Buksa, Destro, Pandev. All.: Shevchenko.

Milan-Genoa: presentazione del match di San Siro

Inizia il percorso del Milan in Coppa Italia, che stasera a San Siro riceve il Genoa. Dopo le due vittorie in campionato che hanno aperto il 2022, i rossoneri non si vogliono fermare. L’obiettivo è vincere e superare gli Ottavi di Finale.

Stefano Pioli deve rinunciare a Simon Kjaer, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Fodé Ballo-Touré, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Samuel Castillejo, Pietro Pellegri e Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo è assente per squalifica, in attacco gioca Olivier Giroud. Occasione da titolare per Daniel Maldini, schierato trequartista. Dal primo minuto pure Ante Rebic, che ha giocato uno spezzone a Venezia.

Il Grifone si presenta allo stadio Giuseppe Meazza in una situazione critica, in campionato le cose non vanno bene e Andriy Shevchenko rischia la panchina. Fuori dai convocati Maksimovic, Criscito, Behrami, Biraschi, Cambiaso, Fares, Rovella, Hernani e Kallon. In lista i nuovi arrivati Hefti, Yeboah e Ostigard.