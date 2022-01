Milan-Spezia, Gabbia: “Vogliamo vincere. Io e Kalulu lavoriamo per conoscerci meglio”

L’intervento di Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan, prima del match contro lo Spezia che lo vedrà ancora una volta titolare.

Il Milan sta per affrontare lo Spezia, in un duello che conta molto per la classifica di entrambe. I rossoneri vogliono i 3 punti ad ogni costo, per non sprecare la chance di avvicinamento all’Inter capolista.

Difesa rossonera ancora in emergenza, ma affidata a due giovani controllori come Matteo Gabbia e Pierre Kalulu. Proprio il classe ’99 nativo di Busto Arsizio è stato interpellato dall’emittente MilanTV nel pre-partita odierno di San Siro.

Queste le sensazioni di Gabbia in vista del duello con i liguri allenati da Thiago Motta: “Stiamo vivendo un periodo ricco di impegni e di sfide ravvicinate. Oggi è un match importante come quelli precedenti. Il Milan sta bene, anche io personalmente mi sento in forma. L’obiettivo è quello di portare a casa la vittoria”.

Sul tandem inedito con Kalulu: “Mi trovo bene con Pierre, ci alleniamo molto in settimana e stiamo migliorando sempre più il nostro feeling, cercando di conoscerci meglio in campo. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti, vogliamo vincere e raggiungere il nostro obiettivo”.

Per la coppia Gabbia-Kalulu si tratta della quarta gara consecutiva da titolari, come coppia difensiva centrale del Milan. In precedenza i due giovani hanno giocato assieme contro Roma, Venezia e Genoa (in Coppa Italia), ottenendo tre vittorie consecutive e meritando gli elogi della piazza rossonera.