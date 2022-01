Thiago Motta: “Vittoria meritata. Gol Messias? Cose che succedono”

Le parole di Thiago Motta, allenatore dello Spezia, al termine del match contro il Milan. Per lui non bisogna soffermarsi troppo sull’episodio decisivo

Lo Spezia sbanca San Siro e batte il Milan. I liguri hanno subìto i rossoneri nel primo tempo (che dovevano approfittarne…) ma nella ripresa hanno fatto la loro partita ed ottengono un’importante vittoria in chiave salvezza.

Ovviamente è stata una partita condizionata dall’errore dell’arbitro Serra che ha impedito al Milan di siglare la rete del 2-1 nel recupero. Solo qualche secondo dopo, in contropiede, lo Spezia siglava la rete dei tre punti con Gyasi. Ma ciò non toglie che il Milan ha dimostrato ancora una volta di peccare nel momento in cui deve dare l’accelerata definitiva, facendo intendere di non essere ancora pronto a raggiungere traguardi importanti.

Inevitabile dire che anche le tante assenze hanno influito a questa debacle, con difesa e centrocampo inediti che hanno messo in evidenza, se ce ne fosse stato ancora bisogno, di una carenza numerica e di qualità. Sembra ovvio e urgente un acquisto sul mercato, in primis per la retroguardia ma anche in mediana si fatica. Riuscirà il solo Tonali a tenere in piedi la barca? Bakayoko e Krunic sufficienti, ma questo non basta.

Leggi anche:

Thiago Motta commenta la vittoria del suo Spezia

A mettere il dito nella piaga in una serata a dir poco storta ci ha pensato il tecnico dello Spezia, nonché ex giocatore dell’Inter, Thiago Motta. Ha commentato così lo sgambetto della squadra ai danni del Milan: “Abbiamo fatto una grande prestazione ed il risultato ottenuto è meritato. Ogni volta che vinciamo lo facciamo con merito. Ci godiamo questa vittoria fino a domani”.

“E’ una fortuna avere un gruppo così fantastico”, continua Thiago Motta, “Io propongo delle idee ai miei ragazzi, ma poi sono loro che vanno in campo e le mettono in pratica. Stasera hanno fatto qualcosa di straordinario, attaccando e difendendo per tutta la partita e credendoci fino alla fine. Dobbiamo continuare così anche se come ha detto il presidente la strada è ancora molto lunga”.

Infine non poteva non esserci un commento sull’episodio che ha deciso la partita: “Il gol annullato a Messias? Ci sta, il calcio dà e il calcio toglie. A tutti capita di ricevere o perdere qualcosa, fa parte del gioco. A me interessa soltanto quello che i miei giocatori hanno dimostrato sul terreno di gioco”.