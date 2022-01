Pioli: “Stasera le colpe vanno divise con l’arbitro. Juve e Inter occasioni per rialzarci”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Spezia, match terminato 1-2 in favore dei liguri. Sconfitta pesante e controversa per i rossoneri!

Gara sfortunata per il Milan di Stefano Pioli! I rossoneri sono caduti in casa contro lo Spezia di Thiago Motta. Una gara che sembrava indirizzata nei binari giusti già nei primi minuti del primo tempo. Il Milan ha comandato in lungo e in largo, creando davvero tante occasioni da gol.

Il rigore sbagliato da Theo Hernandez ha però dato il primo avvertimento su quella che sarebbe stata una gara controversa. Poi il gol di Rafael Leao a tranquillizzare le ansie! Ad inizio secondo tempo, il Milan è però calato nel ritmo e lo Spezia ha trovato il pareggio con il neo entrato Agudelo. I rossoneri hanno tentato il tutto per tutto per ritrovare il vantaggio.

In realtà, il 2-1 sarebbe arrivato con la rete di Junior Messias nei minuti di recupero, ma un errore clamoroso dell’arbitro Serra, che ha fischiato prima della rete, ha spento ogni speranza rossonera. Lo Spezia ha così approfittato della difesa scoperta del Milan per timbrare l’1-2 con Gyasi. Adesso, c’è davvero tanta tanta delusione nello spogliatoio degli uomini di Pioli, e in generale in tutto l’ambiente rossonero.

Il mister ha parlato al termine della gara ai microfoni di DAZN esprimendo la grande amarezza per la sconfitta.

Le parole di Pioli

Sull’errore dell’arbitro sul gol di Messias: “Ho provato a calmare i miei giocatori ma non ci sono riuscito. E si è visto nel secondo gol subito. Abbiamo perso lucidità. Le colpe stasera sono nostre, ma devo dirlo, sono da dividere con la squadra arbitrale. È un vero peccato. Non dovevamo perdere questa partita. È una serata storta, e dobbiamo reagire immediatamente”.

Sulla gara: ”Poca fluidità non credo. Abbiamo mosso bene la palla e abbiamo fatto delle azioni pericolose. Il loro portiere è stato molto bravo. Qualche errore lo abbiamo commesso nel secondo tempo, ma comunque qualche altra azione l’abbiamo creata. Perderla è stato pesante”.

Una sconfitta che influenza la classifica in vista di Juve e Inter?: ”Dipenderà dalle prossime partite, non deve condizionarla. Sapevamo di avere un’occasione. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che volevamo fortemente. Tutti possono avere una giornata strana e storta. Adesso dobbiamo rialzarci”.

Sull’inedita coppia Krunic-Bakayoko: ”Le caratteristiche sono diverse, abbiamo costruito con Baka davanti la difesa e con Krunic più in mezzo le linee. Ci sta che i meccanismi non erano perfetti, ancora non si conoscono bene”.

La sconfitta ingiusta può essere un’occasione di ribellione da sfruttare nelle prossime gare: ”Deve essere così. Dopo una delusione così affrontare partite di cartello può solo farci bene e darci la forza per fare meglio”.