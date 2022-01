Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Spezia

La graduatoria del campionato italiano al termine della 22^ giornata. Passo falso che può costare caro al Milan

Brutta sconfitta del Milan in casa contro lo Spezia, che come nella scorsa stagione fa lo sgambetto ai rossoneri nel girone di ritorno e a ridosso del derby contro l’Inter.

Un Milan che è sembrato adagiarsi sugli allori nel secondo tempo, e che nel primo non ha saputo sfruttare al meglio la miriade di occasioni capitate sui propri piedi. Una clamorosa occasione sciupata per sorpassare l’Inter, che ora rimane avanti ed ha anche una partita ancora da recuperare. Non basta Leao ai rossoneri, spariti completamente nella ripresa.

Certo, inevitabile parlare dell’arbitraggio, perché prima del gol del definitivo 1-2 di Gyasi c’è stato un errore da matita rossa e che ha condizionato in maniera definitiva la partita. Rebic viene fermato fallosamente al limite dell’area, ma la palla giunge tra i piedi di Messias che solo davanti al portiere va a segno.

L’arbitro Serra, inspiegabilmente e commettendo un errore di una gravità inaudita, fischia il fallo appena prima che Messias carichi il tiro. Proteste di tutto il Milan, sulla successiva punizione Provedel compie l’ennesimo miracolo. Un portiere che contro i rossoneri si esalta sempre. Solo qualche secondo dopo arriva la rete dello Spezia.

Il Milan non approfitta del pareggio tra Atalanta e Inter

Con questa debacle i piani del Milan di Stefano Pioli si complicano notevolmente. Sembra un film già visto nella scorsa stagione. Questa la classifica aggiornata dopo la 22^ giornata: manca soltanto la sfida tra Fiorentina e Genoa.