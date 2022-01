Milan-Spezia 1-2, le pagelle: Leao unico faro, male Kalulu e Gabbia

Milan-Spezia 1-2, le pagelle: si salva solo Leao, migliore in campo. Rebic e Calabria bene dalla panchina, Ibra lotta, difesa completamente da rivedere

Primo tempo divertente a San Siro, con il Milan che arriva spesso al tiro pericolosamente ma non trova la rete prima del 46′. Prima con Leao ispiratissimo, poi con Saelemaekers e Ibrahimovic. Anche lo Spezia ha una buona occasione con Reca il quale si fa ipnotizzare da Maignan. Il diavolo fallisce anche un penalty con Theo al 45′, che manda addirittura fuori, ma pochi secondi dopo è Leao, da migliore in campo, a sbloccare il match. Krunic pesca il portoghese con un lancio meraviglioso, il quale è freddissimo e con un pallonetto infila il portiere Provedel.

Dopo tante buone occasioni del Milan è lo Spezia a pareggiare con Agudelo al 63′. Difesa rossonera troppo ferma sul cross di Verde. I rossoneri vanno vicinissimi al gol del 2-1, ma è lo Spezia a beffare il Milan vincendo il match con un contropiede al 96′ di Gyasi.

Milan-Spezia, le pagelle

Maignan 6: Viene chiamato in causa da Reca nel primo tempo, salvando il risultato. Attento nella seconda frazione, anche in uscita sui calci da fermo dello Spezia.

Florenzi 5,5: Meno reattivo del solito soprattutto in zona offensiva, dove non si fa trovare con la solita costanza in avanti (Calabria 69 6: ottimo ingresso, si propone con pericolosità e costanza)

Kalulu 5: La solita grinta stavolta non basta. Ingenua la trattenuta di maglia che gli costa il giallo. Si perde completamente le marcature sul pari dello Spezia, male anche sul gol dell’1-2.

Gabbia 5: Una palla persa che gli costa l’ammonizione per fallo tattico, molle sulle marcature in area sul gol del pari, colpevole come tutta la linea difensiva.

Theo Hernandez 5,5: Rimane più basso rispetto al solito nel primo tempo, dove fallisce anche malamente il calcio di rigore procurato da Leao.

Krunic 6: Meraviglioso il lancio per Leao sul finire del primo tempo, che manda in porta il compagno e vale l’1-0. Buona partita in mezzo al campo, cala nel secondo tempo la sua prestazione.

Bakayoko 5,5: Alterna come sempre qualche errore banale a tanti recuperi importanti e anche qualche buona incursione.

Saelemaekers 6: Nel vivo della manovra, due ottime iniziative in area lo portano a sfiorare il gol sul finale del primo tempo. Poco prima di uscire ha la palla del 2-0, ma Provedel compie l’ennesimo miracolo (Messias 57′ 5,5: qualche errore e qualche buona giocata, ingresso poco incisivo nel complesso e anche sfortunato, dato che senza l’errore dell’arbitro Serra avrebbe probabilmente deciso la partita).

Brahim Diaz 5: Completamente anonima la gara del numero 10, che non riesce mai a rendersi pericoloso (Giroud 69′ sv)

Leao 7: Senza dubbio il più ispirato. Tante giocate di grande qualità, dribbling e occasioni da gol create. Con un suo guizzo conquista il penalty sbagliato da Theo. Nel recupero del primo tempo mette dentro il meritato vantaggio rossonero con un pallonetto delizioso (Rebic 82′ 6: ingresso di cuore del croato, che suona la carica. Dai suoi piedi nascono tutte le azioni pericolose del finale).

Ibrahimovic 5,5: Esce spesso fuori dall’area andando a duettare fino al centrocampo con i compagni. Più volte anche lui vicino al gol, fermato da un grande Provedel e dalla traversa.