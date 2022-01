Calciomercato Milan, occhi in Belgio | Piace il talento dell’Anderlecht

Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com, la dirigenza rossonera continua a seguire attentamente le prestazioni del classe 2001.

Lavoro per il presente e per il futuro. Il Milan continua ad operare sul mercato, nell’intenzione di rinforzarsi nell’immediato attraverso l’acquisto di un difensore che possa aiutare la squadra già da gennaio, ma non solo.

Maldini e Massara hanno anche il loro da fare in vista della prossima stagione. Il progetto rossonero sta andando a gonfie vele ma la programmazione deve continuare e la rosa ha bisogno di essere rinforzata e ringiovanita in vista delle prossime stagione. Ovviamente si seguono numerosi profili per ogni zona del campo.

Per la trequarti infatti sono diverse le ipotesi in chiave futura. Brahim Diaz è attualmente l’unico giocatore che può agire in quella zona di campo con un rendimento importante, e tra l’altro la sua situazione contrattuale, con il Real Madrid alle porte per riprenderlo, è tutta da monitorare. La dirigenza si muove sottotraccia per capire quali operazioni si possono sbloccare da qui ai prossimi mesi. Uno dei principali obiettivi è Barak del Verona, ma non è l’unico.

Maldini studia Verschaeren

Piace anche un profilo in Belgio. Parliamo di Yuri Verschaeren, classe 2001 dell’Anderlecht, che sta facendo benissimo in Jupiler Legue. In una stagione dove l’Anderlecht è solamente quarto in classifica, la sua stella continua a brillare. Già 7 gol e 7 assist per lui in stagione dopo il match contro lo Standard Liegi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti tra la dirigenza e gli agenti proseguono tuttora e il calciatore è costantemente monitorato dagli osservatori della società rossonera. Il club belga, salvo colpi di scena improvvisi, avrebbe deciso di trattenere il fantasista almeno fino a fine stagione. In estate poi ascolteranno le proposte e faranno le dovute valutazioni. Il portale di mercato parla di una valutazione intorno ai 10-15 milioni di euro: una cifra decisamente abbordabile per le casse del club rossonero.

Ad ottobre si era parlato di un incontro a Casa Milan con i suoi procuratori, che gestiscono anche Noa Lang, talento del Bruges. Staremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Dopo l’arrivo di Alexis Saelemaekers, ottimo affare per i rossoneri, il Milan potrebbe continuare a fare spesa in Belgio.